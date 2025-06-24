استئناف تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، استئناف تقديم خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من التحديثات الفنية التي أُجريت على الأنظمة.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الاستئناف في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية، وبما يسهم في تعزيز رضا المواطنين والارتقاء بتجربتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة.

وتؤكد الوزارة أن مراكز الخدمات الحكومية تواصل تقديم باقي الخدمات كالمعتاد، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، في حين يواصل مركز مطار الملكة علياء الدولي تقديم خدماته على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع