زين – عمانتل الدولية تحصد أربع جوائز دولية في قطاع الاتصالات بالجملة عن العام 2025

وطنا اليوم:حصدت شركة “زين – عمانتل الدولية” (ZOI) أربع جوائز دولية تقديرا لدورها الرئيسي كمركز للربط في قطاع الاتصالات بالجملة على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ كرم المجتمع العالمي للناقليين شركة ZOI تقديرا على نموذجها التشغيلي الفريد الذي يدمج البنية التحتية البرية والبحرية عبر ثمانية أسواق في المنطقة.

وتوجت الشركة بجائزة أفضل مزود مبتكر لحلول ربط البيانات لهذا العام، تقديراً لدورها في تطوير الربط الإقليمي الشامل من خلال شبكات الكوابل البحرية والبرية المتكاملة وحلول السعة العالية لمزودي الخدمات الضخمة وشركات الاتصالات، وفازت شركة ZOI بجائزة أفضل مشغل كوابل بحرية للعام 2025، تقديرا لإنجازاتها في مجالات الاستثمارات البحرية، بما في ذلك المشاركة الاستراتيجية في مشاريع مثل G2A، وAAE-1، وOman Australia Cable .

وفازت الشركة أيضا بجائز أفضل مشغل للربط الإقليمي في أسواق الشرق الأوسط عن العام 2025، لتقديمها شبكة ألياف ضوئية شاملة مملوكة بالكامل للمشغلين في الشرق الأوسط، مع حضور متصل يربط المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر عبر أسواق رئيسية.

وحصدت شركة ZOI جائزة “أفضل علامة تجارية جديدة للربط في قطاع الاتصالات – الشرق الأوسط” ضمن جوائز مجلة Global Brands Magazine البريطانية، التي تحظى بأكثر من 8 ملايين مشاهدة سنوياً، وتشتهر بتكريم التميز في العلامات التجارية والقيادة والابتكار في مختلف القطاعات حول العالم.

الجدير بالذكر أن جوائز المجتمع العالمي للناقليين يكرم الإنجازات البارزة في قطاع الاتصالات بالجملة، والشركاء حول العالم، حيث يتم تقييم الشركات من قبل لجنة من خبراء الاتصالات العالميين من أكثر من 100 شركة، ويتم منح الجوائز السنوية للمؤسسات التي تظهر التميز في الابتكار والسعة وحلول الربط.

ومنذ انطلاقتها القوية في الأسواق الإقليمية والدولية في العام 2023 تجمع شركة ZOI بين الانتشار الإقليمي والريادة الرقمية لمجموعة زين والبنية التحتية العالمية لشركة عمانتل، وهي تجمع أكثر من 20 مشروع لشبكات كوابل بحرية دولية مع تغطية برية واسعة النطاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ZOIسهيل قادر “تعكس هذه الجوائز الدولية الدور الرائد لنا كمحرك للابتكار في عمليات الربط الإقليمية والعالمية، نحن نشغل أعلى شبكة IP تصنيفاً في المنطقة، ونواصل الاستثمار في البنية التحتية للكوابل البرية والبحرية التي تشكل طريقة اتصال بين أسواق الشرق الأوسط والعالم.”

وأضاف سهيل قادر قائلا “نجاح ZOI مدفوع بقدرتنا الفريدة على ربط الأسواق الرئيسية والمراكز العالمية من خلال بنية تحتية دولية قوية للكوابل البحرية والإقليمية البرية، نحن نمكّن مزودي خدمات الربط من تنفيذ استراتيجيات عالية الأداء تدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي، فهدفنا تعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز رقمي عالمي، وتمكين مؤسسات الأعمال في توسعاتها وابتكاراتها.”