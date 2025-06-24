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النقل البري: لا دعم للتكسي الأصفر وتوحيد الأجور في جميع المحافظات

29 ثانية ago
النقل البري: لا دعم للتكسي الأصفر وتوحيد الأجور في جميع المحافظات

وطنا اليوم:قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح، إن “التكسي الأصفر” لن يحصل على دعم مالي مباشر ضمن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بقطاع النقل، والذي يشمل تقديم الدعم التشغيلي للعاملين على الحافلات الكبيرة والمتوسطة ووسائط النقل العام مثل “السرفيس”.
وأضافت في تصريحات إذاعية، أن الأجرة الخاصة بالتكسي الأصفر ستُوَحَّد في جميع محافظات المملكة، على أن يُعلَن عنها يوم الأربعاء، مؤكدة أن توحيد أجرة التكسي الأصفر لا تعني بالضرورة رفع الأسعار، بل تهدف إلى توحيد التسعيرة بين المحافظات باعتبارها خطوة نحو تحقيق العدالة في التسعير وتنظيم القطاع.
وأوضحت أن الدعم الذي كان يُقدَّم لسائقي التكسي الأصفر بلغ 50 دينارًا شهريًا في عام 2022، وارتفع إلى 100 دينار في عام 2023، لكنه لن يُدرج ضمن القرار الحالي.
وبيّنت أن قيمة الدعم الشهري تختلف حسب نوع وسيلة النقل، حيث تحصل الحافلات الكبيرة العاملة على الخطوط الداخلية على 170 دينارًا شهريًا، فيما تحصل الحافلات المتوسطة على 100 دينار، و”السرفيس” على 60 دينارًا، وذلك اعتبارًا من الأول من حزيران 2025.
وكشفت الوشاح أن بطاقات الدعم للفئات المستهدفة ستُفعَّل خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن يصل الدعم إلى المستفيدين في أقصى حد خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا الدعم تتجاوز 4 ملايين دينار.


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