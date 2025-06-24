بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف طهران بعد اعتراضه صواريخ أُطلقت من إيران

7 ثواني ago
الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف طهران بعد اعتراضه صواريخ أُطلقت من إيران

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع لديه تعمل على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه “وجه الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب طهران”.
وقبل ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي، من أن “الخطر لا يزال قائما” رغم إعلان الحكومة موافقتها على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد 12 يوما من التصعيد بين العدوين اللدودين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح صحفي متلفز: “وجه رئيس الأركان الجيش بأكمله للحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار”.
وأضاف: “أريد التأكيد، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يجب التزام التعليمات، الخطر لا يزال قائما”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:45

النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء

10:41

الملكية الأردنية : استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

10:30

النائب الزعبي: ما جرى بين إيران وإسرائيل مسرحية

10:22

سقوط شظايا جسم طائر بمنطقة المأمونية في مادبا

10:10

حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب.. موجة غضب وتضامن

10:06

إرادة ملكية بـتعيين محافظين في وزارة الداخلية – أسماء

10:01

طقس صيفي الثلاثاء وحار الأربعاء والخميس

09:55

استئناف الطيران في الخليج بعد إغلاق مؤقت إثر التوترات الإقليمية

09:52

بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم

09:42

27 شهيدًا في استهداف الاحتلال لتجمعات منتظري المساعدات في غزة

09:35

نتنياهو: إسرائيل أزالت التهديد النووي الإيراني ووافقت على وقف إطلاق النار

09:31

جامعاتنا الوطنيه بين التصنيف والنشر (١)

وفيات
وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025