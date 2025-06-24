الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف طهران بعد اعتراضه صواريخ أُطلقت من إيران

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع لديه تعمل على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه “وجه الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب طهران”.

وقبل ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي، من أن “الخطر لا يزال قائما” رغم إعلان الحكومة موافقتها على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد 12 يوما من التصعيد بين العدوين اللدودين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح صحفي متلفز: “وجه رئيس الأركان الجيش بأكمله للحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “أريد التأكيد، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يجب التزام التعليمات، الخطر لا يزال قائما”.