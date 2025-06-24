الملكية الأردنية : استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

وطنا اليوم:استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، رحلاتها الجوية إلى مطار حلب في سوريا، وفق الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي.

وقال المجالي، في تصريح الثلاثاء، إن استئناف الرحلات من مطار الملكة علياء إلى مطار حلب جاء عقب رحلة تجريبية أجرتها الملكية الأردنية في آذار الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية.

وكشف المجالي عن توجه لاستئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، وإلى دمشق قريبا.

وصرّح في وقت سابق بأن الشركة تخطط لتسيير 3 رحلات أسبوعيًا إلى حلب، بعد استكمال التقييمات اللازمة.

وبذلك، تكون الملكية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف رحلاتها المباشرة إلى حلب، بما يربط حلب بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران في 18 آذار الماضي.