27 شهيدًا في استهداف الاحتلال لتجمعات منتظري المساعدات في غزة

وطنا اليوم:استشهد 27 فلسطينياً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط قطاع غزة.

وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل جرى قصفه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 62 إصابة وُصفت بالخطيرة، تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى لتلقي العلاج اللازم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ 2023 شن عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.