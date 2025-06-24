بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

27 شهيدًا في استهداف الاحتلال لتجمعات منتظري المساعدات في غزة

52 ثانية ago
27 شهيدًا في استهداف الاحتلال لتجمعات منتظري المساعدات في غزة

وطنا اليوم:استشهد 27 فلسطينياً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وتجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة، وسط قطاع غزة.
وانتشلت فرق الإنقاذ والدفاع المدني خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل جرى قصفه في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى عدد من الجرحى.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدًا و146 إصابة، جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.
وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 62 إصابة وُصفت بالخطيرة، تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى لتلقي العلاج اللازم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ 2023 شن عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:35

نتنياهو: إسرائيل أزالت التهديد النووي الإيراني ووافقت على وقف إطلاق النار

09:31

جامعاتنا الوطنيه بين التصنيف والنشر (١)

09:30

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية

09:29

قصف العديد: إيران تُسقط الهيمنة وتُعيد رسم خرائط الشرق الأوسط

09:27

ضبط مستلزمات طبية تجميلية وأدوية مخالفة في مكتب تجاري

09:19

قتلى إسرائيليون في آخر ضربات إيران قبل وقف إطلاق النار

09:08

اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

09:03

وقف إطلاق النار.. ترامب يعلن ولا تأكيد رسميا من إسرائيل وإيران

05:59

وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

20:44

صحيفة: إيران أخطرت قطر مسبقا بالهجمات على القواعد الأميركية

20:37

 الإعلان عن فعاليات الدورة الـ (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

20:36

العيسوي يرعى احتفال تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية

وفيات
وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025