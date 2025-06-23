بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مسؤول أميركي: الرد الإيراني قد يأتي خلال 48 ساعة

41 ثانية ago
مسؤول أميركي: الرد الإيراني قد يأتي خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز، يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع منشآت نووية، قد تأتي خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وذكر مسؤول أمريكي، لرويترز، أن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية التي طالت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، قد تأتي خلال يوم أو يومين، كأقصى حد”.
كما نقلت رويترز، عن مسؤولين أمريكيين، قولهما إن واشنطن ما تزال تسعى إلى حل دبلوماسي مع طهران، وترى أن هناك خطرا كبيرا لرد إيراني على القوات الأمريكية قريبا”.
واستهدفت واشنطن، فجر الأحد الماضي، منشآت إيران النووية، وخاصة فورود، التي تعد الأهم والاكثر تحصينا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعطيلها بسبب الضربة التي نفذت بواسطة قاذفات بي 2.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

سقوط مسيّرة من نوع شاهد 101 بمنطقة أم أذينة في عمّان

16:03

أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن

15:55

الحنيطي وألغرين يبحثان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية

15:38

مؤتمر أردني أوروبي بداية العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة

15:30

الشرع يدين التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس

15:16

السفارة الأمريكية في قطر تدعو رعاياها للبقاء في أماكنهم

15:09

زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

15:01

الاحتلال يقصف ساعة العد التنازلي لتدمير إسرائيل في طهران

14:49

إفراج تلقائي عن نزلاء في الأردن

14:44

توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات

14:40

سقوط شظايا أجسام طائرة في إربد وعمان والرويشد

14:15

الجمارك: ضبط 1000 كيلو معسل بمعمل يستخدم نشارة الخشب بالتصنيع

وفيات
وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025