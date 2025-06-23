مسؤول أميركي: الرد الإيراني قد يأتي خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز، يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع منشآت نووية، قد تأتي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكر مسؤول أمريكي، لرويترز، أن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية التي طالت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، قد تأتي خلال يوم أو يومين، كأقصى حد”.

كما نقلت رويترز، عن مسؤولين أمريكيين، قولهما إن واشنطن ما تزال تسعى إلى حل دبلوماسي مع طهران، وترى أن هناك خطرا كبيرا لرد إيراني على القوات الأمريكية قريبا”.

واستهدفت واشنطن، فجر الأحد الماضي، منشآت إيران النووية، وخاصة فورود، التي تعد الأهم والاكثر تحصينا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعطيلها بسبب الضربة التي نفذت بواسطة قاذفات بي 2.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.