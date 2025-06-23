سقوط مسيّرة من نوع شاهد 101 بمنطقة أم أذينة في عمّان

وطنا اليوم:قال مدير الإعلام العسكري، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.

وأضاف الحياري في تصريح أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.

وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع “شاهد 101″، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و”فيوز” متفجر.

وأكد الحياري أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه دون وقوع إصابات