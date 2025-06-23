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السفارة الأمريكية في قطر تدعو رعاياها للبقاء في أماكنهم

31 ثانية ago
السفارة الأمريكية في قطر تدعو رعاياها للبقاء في أماكنهم

وطنا اليوم:أوصت السفارة الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة، رعاياها بعدم مغادرة أماكن تواجدهم والبقاء في مواقع آمنة حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن السفارة أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا متسارعًا على خلفية الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
ولم تصدر السفارة تفاصيل إضافية حول التهديدات أو طبيعة المخاوف الأمنية التي استندت إليها في توصيتها.


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