السفارة الأمريكية في قطر تدعو رعاياها للبقاء في أماكنهم

وطنا اليوم:أوصت السفارة الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة، رعاياها بعدم مغادرة أماكن تواجدهم والبقاء في مواقع آمنة حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن السفارة أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا متسارعًا على خلفية الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

ولم تصدر السفارة تفاصيل إضافية حول التهديدات أو طبيعة المخاوف الأمنية التي استندت إليها في توصيتها.