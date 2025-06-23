زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:انسجاماً مع رؤيتها في تطوير كفاءات موظفيها ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامجها الأول من نوعه في مجال التعلم والتطوير، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “برنامج تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين، وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي، لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب.

ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعايير عالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية.

ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار.

ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات.

وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة، تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام، لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمر استنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا.

ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.