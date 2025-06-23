التربية : نشر أسئلة مزيفة قبل الامتحان يهدف لتحقيق مكاسب مادية

وطنا اليوم:أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الاثنين، أن لدى الوزارة إجراءات مشددة تمنع خروج ورقة أسئلة امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” قبل انعقاد الامتحان.

وأوضح شحادة أن حركة “مغلفات الأسئلة” تتم متابعتها من خلال مرافقات أمنية، وتُحفظ داخل غرف محكمة الإغلاق وبمراقبة الكاميرات وأجهزة الليزر، ومتصلة بغرفة تحكم مركزية في وزارة التربية والتعليم، حيث يعمل فريق مختص على مراقبتها على مدار 24 الساعة.

وأشار إلى أن الحادثة متكررة، إذ يشهد كل موسم امتحاني نشر أوراق يُدعى أنها أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إما التشويش على الطلبة أو تحقيق مكاسب مادية.

وشدد شحادة على أن الوزارة تتابع ما يُنشر بشكل حازم وتتخذ إجراءات صارمة بحق مروّجي الإشاعات، لافتًا إلى وجود فريق متخصص يرصد ما يُنشر على مواقع التواصل، ويعد تقارير دورية تُرفع للجهات المختصة، بالتنسيق مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة مروّجي تلك الإشاعات.

كما أكد حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان عدالة ونزاهة الامتحانات، داعيًا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن الورقة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تتعلق بامتحان اليوم، هي ورقة مزيفة ومضللة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستلاحق مروجيها ولن تسمح بالتشويش على الطلبة، مؤكدة أنها لن تسمح في التشكيك في احترافية الوزارة في إدارة الامتحان.

وتقدم طلبة الثانوية العامة من جيل 2007 اليوم، لامتحان مبحث اللغة الإنجليزية.