جريمة في الحي الراقي.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة خنقاً وتبلغ الشرطة

وطنا اليوم:كشف مصدر مطلع عن قيام سيدة مطلقة من 3 سنوات بخنق أطفالها الثلاثة في مدينة الشروق لمرورها بضائقة مالية ولعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية

هزت جريمة مأساوية مروعة أحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة المصرية، حيث أقدمت أم على خنق أطفالها الثلاثة وأبلغت الشرطة عن ارتكابها الجريمة.

وكشف مصدر مطلع عن قيام سيدة مطلقة من 3 سنوات بخنق أطفالها الثلاثة في مدينة الشروق لمرورها بضائقة مالية ولعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية.

كما كشف المصدر أيضا أن السيدة نفسها هي التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية بالحادث، اليوم الأحد، بل واعترفت بقتلها أبناءها بأسلوب “الخنق” مستخدمة رابطة عنق، وذلك أثناء نومهم.

يذكر أن عمر الأطفال الثلاثة يبلغ 9 سنوات و8 سنوات و6 سنوات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث.

يذكر أنه في مارس الماضي، أقدمت أم مصرية أيضا على قتل أطفالها الثلاثة، حيث عثر أهالي منطقة أبو زعبل بالقليوبية شمال البلاد على جثث 3 أطفال أشقاء، فأبلغوا الشرطة.

وكشفت التحقيقات لاحقا أن الأم وراء ارتكاب الجريمة وقتل صغارها، إثر مرورها بحالة سيئة خاصة أنها تعاني من مرض نفسي.