إحجام مواقع تجارة إلكترونية عالمية عن إيصال بضائعها للأردن

وطنا اليوم:تلقت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة ملاحظات عديدة من مستهلكين تتعلق بإحجام مواقع تجارة إلكترونية عالمية عن تقديم الخدمة لهم وإيصال الطلبيات الخاصة بهم لمنطقة الشرق الأوسط ومنها الأردن، في ظل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتعطل حركة الطيران الجوي في دول عدة، وفق نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان.

وأضاف علان أن التاجر المحلي هو الملاذ الآمن لتوفير السلع بمختلف الظروف، وخاصة بظل الظروف السياسية الحالية.

ودعا علان للتوجه إلى البديل المحلي عند الشراء.

وأوضح أن النقابة أيضا رصدت ارتفاعا بأجور الشحن وصلت 100% مما أدى لإحجام منصات عالمية عن تقديم الخدمة بذات الأسعار المعروضة على مواقعهم.

“سعر الكيلو عبر الشحن الجوي كان قرابة 4 دولارات وتجاوز الآن 7.5 وذلك منذ الحرب الإسرائيلية الإيرانية” وفق علان

ورصد في صفحات مختصة بالشراء عبر منصات تجارة إلكترونية عالمية تفاعلا يفيد بإلغاء طلبات شراء نظرا للظروف الإقليمية.

وقالت سيدة في تعليق لها: “طلبيتي مشحونة ومدفوعة فيزا والتغت اليوم للأسف”، فيما قالت أخرى: “الطلبات عم تلتغي للأسف”.

كما أكدت ربة منزل بأنها قامت بإعداد طلبية شراء عبر مواقع عالمية متخصصة لشراء ملابس وإكسسوارات وجرى إعلامها أنه لا يمكن حاليا إيصال طلبها إلى الأردن بسبب الظروف الحالية.

وقالت السيدة التي اعتادت على الشراء من تلك المنصات بأنه ستنتظر ريثما تعود الخدمة في ذلك الموقع كونها اعتادت على الشراء منه بديلا عن السوق المحلي التقليدي.

يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.