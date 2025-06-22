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البحرين تقرر تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70% حتى إشعار آخر

29 ثانية ago
البحرين تقرر تفعيل العمل عن بُعد بنسبة 70% حتى إشعار آخر

وطنا اليوم:أعلن جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين، الأحد، عن تفعيل نظام العمل عن بُعد في الوزارات والأجهزة الحكومية بنسبة 70%، وذلك في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة، وحرصًا على السلامة العامة.
وأوضح الجهاز في بيان صحفي، أن القرار يستثني القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها الحضور الشخصي، أو التي تخضع لإجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة استجابة حكومية لمواكبة التصعيد الإقليمي، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة في أجواء آمنة وفعّالة.


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