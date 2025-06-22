إيران تؤكد نقل معظم اليورانيوم بفوردو إلى مكان غير معلن

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني كبير أنه “تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي”، مضيفاً أنه “تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى”.

وقالت شبكة “سي أن أن” إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل الضربات الأميركية على منشأة فوردو النووية الإيرانية أشارت وجود تحركات لعدد كبير من المركبات الثقيلة وما بدا أنه محاولات لتحصين مداخل المجمع الجبلي.

ففي الأيام التي سبقت الضربات الأميركية على منشأة فوردو لتخصيب الوقود، أظهرت صور الأقمار الصناعية تراكم الأوساخ أمام مدخلين على الأقل من مداخل المنشأة تحت الأرض، وتُظهر صورة التُقطت في 19 يونيو/ حزيران صفاً من 16 شاحنة قرب المداخل، إلى جانب معدات حفر.

وفي صورة التُقطت في 20 حزيران/يونيو، “تبدو أجزاء من الطريق المؤدي إلى الأنفاق مغطاة بالأوساخ بينما تواصل الشاحنات المحملة تقدمها نحو مداخل الأنفاق، ويمكن رؤية معدات حفر قريبة وهي تجرف التربة” بحسب “سي أن أن”.

يذكر أن مجمع فوردو السري والمُحاط بحراسة مشددة يقع في عمق جبل، مما يجعله مُحصّناً ضد أي هجوم، ويُقدر عمق قاعاته الرئيسية بما يتراوح بين 80 و90 متراً (حوالي 262 و295 قدماً) تحت الأرض، وقد صرّح محللون ومسؤولون إسرائيليون بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمتلك قنابل ضخمة بما يكفي لاختراق المجمع.