بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إيران تؤكد نقل معظم اليورانيوم بفوردو إلى مكان غير معلن

18 ثانية ago
إيران تؤكد نقل معظم اليورانيوم بفوردو إلى مكان غير معلن

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر إيراني كبير أنه “تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي”، مضيفاً أنه “تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى”.
وقالت شبكة “سي أن أن” إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل الضربات الأميركية على منشأة فوردو النووية الإيرانية أشارت وجود تحركات لعدد كبير من المركبات الثقيلة وما بدا أنه محاولات لتحصين مداخل المجمع الجبلي.
ففي الأيام التي سبقت الضربات الأميركية على منشأة فوردو لتخصيب الوقود، أظهرت صور الأقمار الصناعية تراكم الأوساخ أمام مدخلين على الأقل من مداخل المنشأة تحت الأرض، وتُظهر صورة التُقطت في 19 يونيو/ حزيران صفاً من 16 شاحنة قرب المداخل، إلى جانب معدات حفر.
وفي صورة التُقطت في 20 حزيران/يونيو، “تبدو أجزاء من الطريق المؤدي إلى الأنفاق مغطاة بالأوساخ بينما تواصل الشاحنات المحملة تقدمها نحو مداخل الأنفاق، ويمكن رؤية معدات حفر قريبة وهي تجرف التربة” بحسب “سي أن أن”.
يذكر أن مجمع فوردو السري والمُحاط بحراسة مشددة يقع في عمق جبل، مما يجعله مُحصّناً ضد أي هجوم، ويُقدر عمق قاعاته الرئيسية بما يتراوح بين 80 و90 متراً (حوالي 262 و295 قدماً) تحت الأرض، وقد صرّح محللون ومسؤولون إسرائيليون بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمتلك قنابل ضخمة بما يكفي لاختراق المجمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:08

وفيات الأحد 22-6-2025

11:00

طوقان: توزيع أقراص يوديد البوتاسيوم في حال حدوث تسرب إشعاعي

10:29

مركز الأزمات : لا يوجد حتى اللحظة ما يستلزم رفع مستوى المخاطر في الأردن

10:21

مجلس الأمناء وهيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية يهنئون رئيس وأسرة الجامعة على الإنجازات الريادية بالتصنيفات العالمية

10:20

عمان الأهلية بالمرتبة 761عالمياً والأولى محلياً على الجامعات الخاصة والثالثة بعد الأردنية والتكنولوجيا بتصنيف كيوأس 2026

10:13

بلدية غرب إربد تنفذ حملات نظافة وتركيب مظلات في عدة مناطق

10:11

قراءة في اداء شركة الفوسفات

10:07

قنابل خارقة وصواريخ دقيقة.. هكذا نفّذت أميركا هجومها على إيران

10:00

الهواري: لا خطر على الأردن في حال استهداف مفاعل ديمونة

09:55

مستو : حركة الطيران طبيعية بعد إغلاق جزئي للأجواء

09:50

إيران: لا تلوث إشعاعياً.. ولا خطر على السكان بمحيط المواقع المستهدفة

09:47

مقتل المرافق الشخصي لنصر الله بغارة إسرائيلية في إيران

وفيات
وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?