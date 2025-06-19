إدارة الأزمات : نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران

وطنا اليوم:قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، الخميس، إن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في أنحاء متفرقة من المملكة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأضاف النعيمات، أن هذه الشظايا لا يمكن التحكم بمكان سقوطها، وقد تنتشر في أكثر من موقع، مؤكداً أن مستوى المخاطر في الأردن، حتى هذه اللحظة، “غير مقلق”.

من جهته، قال مدير التوجيه المعنوي السابق، اللواء المتقاعد عودة الشديفات، الخميس، إن “الظروف الحالية لا تستشير أحد”، في ظل التصعيد الإسرائيل الإيراني.

ودعا الشديفات إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر واتباع جميع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، ممثلة بالقوات المسلحة، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه إيران، ورد إيران باتجاه إسرائيل، تؤدي إلى تصاعد أشكال التهديد يوما بعد يوم، من حيث الإصابات وتوزيعها، مؤكدا أن المواطن الأردني واعٍ ومدرِك وقادر على التمييز بين الخطأ والصواب.

وأضاف أن طبيعة الأسلحة المستخدمة تتطلب الحذر على أعلى المستويات، مشيرا إلى وجود صواريخ وطائرات مسيّرة قد تحمل قنابل انشطارية تؤثر في أكثر من موقع. لذلك، من الضروري التعامل بجدية مع جميع المعلومات المتاحة.

وأكد على ضرورة التبليغ عن سقوط أي جسم مجهول وعدم الاقتراب منه، إذ قد يكون قابلاً للانفجار لاحقًا أو يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالإنسان والمواقع المجاورة.