الصناعة والتجارة : لدينا خيارات وبدائل تضمن استمرار سلاسل التوريد

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، توافر مخزون كاف من جميع المواد والسلع، خاصة الغذائية.

وتحدث مساء اليوم الخميس، عن متابعة الوزارة بشكل مستمر للمخزون الغذائي، وأي تداعيات أو انعكاسات محتملة للظروف الدائرة في المنطقة وآثار ذلك على سلاسل التوريد.

وبين أن لدى الوزارة العديد من الخيارات والبدائل التي تضمن استمرار عمل سلاسل التوريد كالمعتاد دون حدوث أي إشكالات، وبالشكل الذي يؤدي إلى الحفاظ على المخزون الغذائي عند أعلى المستويات.

وطمأن المواطنين مجددا بأن السلع جميعها متوافرة ومتاحة في السوق المحلية، والمخزون مريح ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.

ولفت إلى توافر مخزون من مادة القمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة تزيد عن 10 أشهر، ومادة الشعير لمدة لا تقل عن 8 أشهر، ولدى الوزارة استراتيجية لشراء مزيد من الكميات من خلال طرح مناقصات متتالية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير.

وبين عمل الوزارة بتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على الوضع التمويني، واستمرار تدفق السلع إلى المملكة، إضافة إلى الإنتاج المحلي سواء الصناعات الغذائية أو الإنتاج الزراعي التي نرصد فائضا في إنتاج بعض السلع منها.

ونوه بعدم ملاحظة أي تهافت أو إقبال على الشراء بشكل غير معتاد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو لذلك.