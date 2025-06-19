بعد وابل من الصواريخ الإيرانية.. إسرائيل تهدد مجددًا باغتيال خامنئي

وطنا اليوم:حذّرت إسرائيل، اليوم الخميس، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أنه “سيدفع ثمنًا باهظًا” بعد سقوط وابل من الصواريخ على تل أبيب الكبرى وبئر السبع، ما تسبّب بعشرات الإصابات بين الإسرائيليين.

وأدلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس بتصريحات قوية، مؤكداً أن “لا أحد يتمتع بالحصانة”، وذلك رداً على سؤال بشأن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأضاف نتنياهو أن “جميع الخيارات مطروحة ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام”.

وأعرب نتنياهو عن تقديره للدعم الأمريكي، قائلاً: “نثمن انضمام الولايات المتحدة في الدفاع عن تل أبيب”، ومضيفاً: “نقدر كل قرار يتخذه الرئيس ترمب”. وشدد على أن “لم نحظَ بصديق أفضل من ترمب ونقدر كل قرار يتخذه، أما نحن فسندافع عن أنفسنا بكل قوة”.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: “هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنًا باهظًا”.

“لا يمكن السماح له بالبقاء”

أمّا وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقال خلال تصريح للصحافيين في مدينة حولون قرب تل أبيب: “وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدًا، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف”.

وأضاف: “لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء”، في تهديد واضح وصريح باستهداف المرشد الأعلى في إيران.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قد أكد الأربعاء أن بلاده “لن تستسلم أبدًا”، ردًا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران إلى “الاستسلام غير المشروط”.

وجددت إيران اليوم التأكيد على أن “كل الخيارات مفتوحة” في حال تدخلت الولايات المتحدة في النزاع، بعد أن حذّر خامنئي الولايات المتحدة من أن مثل هذا التدخل سيؤدي إلى “أضرار لا تعوّض”.

وأكد ترمب الأربعاء أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات الإسرائيلية على إيران. وقال لصحافيين: “قد أفعل ذلك وقد لا أفعل”. وأضاف في وقت لاحق: “لم أتخذ قرارًا نهائيًا بعد”.

وردًا على سؤال حول احتمال سقوط السلطة الحالية في طهران، قال إن ذلك “قد يحدث”، بعد أن قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة قادرة على قتل خامنئي إذا أرادت ذلك، فيما اعتبر نتنياهو أن اغتيال خامنئي من شأنه أن “يضع حدًا للنزاع”.

تعليق من بوتين والسيستاني

من جهته، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مناقشة احتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على يد إسرائيل والولايات المتحدة، وقال إن المجتمع الإيراني يتكاتف حول القيادة في طهران.

وردًا على سؤال بشأن رد فعله إذا ما اغتالت إسرائيل خامنئي بمساعدة الولايات المتحدة، قال بوتين: “لا أريد حتى مناقشة هذا الاحتمال. لا أريد ذلك”.

ونبّه المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم من استهداف القيادة الدينية والسياسية في إيران.

وقال السيستاني: “القيام بخطوة إجرامية من هذا القبيل، ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تمامًا وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود”.

أما حزب الله اللبناني فقال: إن “التهديد بالقتل حماقة وتهوّر، له عواقب وخيمة”، مشيرًا إلى أن “مجرّد النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين” من المسلمين “وهو مستنكر ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة”.