أبو قاعود : مستشفى الزرقاء الحكومي سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق

وطنا اليوم:كشف محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، الخميس، عن تكليف مدير القضاء ولجنة مختصة لإحصاء الأضرار الناجمة عن سقوط جسم غريب في قضاء الأزرق.

وأضاف من مستشفى الزرقاء الحكومي أنه سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق وهما لطفلة عمرها 11 سنة وطفل عمره 5 سنوات وحالتهما العامة حسنة.

وقال إنه بتمام الساعة العاشرة والنصف صباحا كان هنالك سقوط لمسيرة بقضاء الأزرق بجانب مديرية الدفاع المدني ومديرية القضاء وتم التعامل بسرعة مع ذلك.

وطمأن المحافظ بأن الأوضاع بأفضل أحوالها، داعيا لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي أحمد رسمي إن المستشفى استقبل الإصابتين لمعاينتهما واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وتبين وفق رسمي وجود بعض الخدوش لديهما مع حالة هلع فقط وجرى ادخالهما للمراقبة الصحية فقط.