بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أبو قاعود : مستشفى الزرقاء الحكومي سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق

32 ثانية ago
أبو قاعود : مستشفى الزرقاء الحكومي سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق

وطنا اليوم:كشف محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، الخميس، عن تكليف مدير القضاء ولجنة مختصة لإحصاء الأضرار الناجمة عن سقوط جسم غريب في قضاء الأزرق.
وأضاف من مستشفى الزرقاء الحكومي أنه سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق وهما لطفلة عمرها 11 سنة وطفل عمره 5 سنوات وحالتهما العامة حسنة.
وقال إنه بتمام الساعة العاشرة والنصف صباحا كان هنالك سقوط لمسيرة بقضاء الأزرق بجانب مديرية الدفاع المدني ومديرية القضاء وتم التعامل بسرعة مع ذلك.
وطمأن المحافظ بأن الأوضاع بأفضل أحوالها، داعيا لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي أحمد رسمي إن المستشفى استقبل الإصابتين لمعاينتهما واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.
وتبين وفق رسمي وجود بعض الخدوش لديهما مع حالة هلع فقط وجرى ادخالهما للمراقبة الصحية فقط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

إسرائيل تعتّم على خسائر صواريخ إيران وبن غفير يهاجم شبح الجزيرة

15:00

وزير الداخلية يؤكد ضرورة التسهيل على المراجعين في المتابعة والتفتيش

14:55

بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

14:49

كابيتال بنك ينضم لمركز التكنولوجيا المالية – جوين ويقدم رعايته لبرنامج JOIN Fincubator

14:20

وسط ارتياح عام بين الطلبة .. البدء بتصحيح أوراق مبحث التربية الإسلامية

14:07

جثة داخل منزل في إربد والأمن يحقق

14:03

بداية فصل الصيف فلكيا السبت المقبل

13:57

وزير التربية يدعو طلبة التوجيهي لاتباع الارشادات وعدم الالتفات للشائعات

13:49

الأمن يتلقى عدة بلاغات بشأن سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة

13:42

%95.5 رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

12:31

الأمن العام: إصابة طفلة بسقوط طائرة مسيّرة في الأزرق

12:28

علان ينصح الأردنيين بشراء الذهب

وفيات
وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025