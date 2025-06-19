وسط ارتياح عام بين الطلبة .. البدء بتصحيح أوراق مبحث التربية الإسلامية

وطنا اليوم:أبدى عدد كبير من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) ارتياحهم لمستوى أسئلة امتحان مبحث التربية الإسلامية، واصفين الامتحان بأنه “مباشر ومن داخل المنهاج”، مشيرين إلى أن طبيعة الأسئلة كانت متوقعة وسهلة نسبيًا، ما جعله بداية مشجعة لباقي الامتحانات.

وأكد الطلبة أن الوقت المخصص للجلسة كان كافيًا للإجابة ومراجعة الحلول، كما أثنوا على مراعاة الامتحان للفروق الفردية بينهم، مما ساعدهم على التعامل معه بثقة وهدوء.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة في الأردن انطلاق أولى جلساتها اليوم الخميس، حيث أدّى الطلبة امتحان مادة التربية الإسلامية، الذي تألف من 50 سؤالًا من نوع “الاختيار من متعدد”.

الى ذلك قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن الوزارة ستبدأ بتصحيح مبحث التربية الإسلامية اعتبارا من اليوم.

وأضاف شحادة أن تصحيح مبحث التربية الإسلامية يبدأ فور انتهاء جلسة الامتحان وتسليم أوراق الامتحان لمراكز التصحيح، مؤكدا بأنه لن يكون هناك أي تأخير في هذا الأمر.

وبين شحادة أن عملية تصحيح مبحث التربية الإسلامية تحتاج إلى قرابة أسبوعين للانتهاء منها، مشيرا إلى أن تصحيح الأوراق بالماسح الضوئي وتدقيقها تجري أولًا بأوّل وعلى مراحل متعددة، قد تزيد على 12 مرحلة، تضمن دقة النتائج 100 %، لافتا إلى أن طواقم العمل الإداري والفني بإدارة الامتحانات، سيبذلون جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، وفق خطة الوزارة، إذ أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج إلا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي لها.

وأوضح أن المباحث التي تحتوي على أسئلة مقالية (إنشائية) تصحّح يدويا بمراكز التصحيح البالغ عددها 38 مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة، وهي اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والرسم الصناعي، أما بقية المباحث التي تحتوي على أسئلة موضوعية (خيار من متعدد)، فتصحح وفق آلية القارئ الضوئي.

ورجّح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الأربعاء، إعلان نتائج “التوجيهي” في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.