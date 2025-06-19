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الحكومة تبدأ اجتماعات لمناقشة توصيات تجويد منظومة تشريعات الإدارة المحلية

4 ساعات ago
الحكومة تبدأ اجتماعات لمناقشة توصيات تجويد منظومة تشريعات الإدارة المحلية

وطنا اليوم:إنفاذا لما ورد في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان بخصوص مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، بدأت الحكومة عقد اجتماعات لمناقشة التوصيات المتعلقة بهذا الأمر منذ مطلع شهر حزيران الحالي.
وعقدت اللجنة الفرعية للإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية “لجنة التوصيات المقترحة للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية” اجتماعا لمناقشة التوصيات الواردة في وثيقة تحديث المنظومة السياسية ومدى انسجامها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وستواصل اللجنة حواراتها ومناقشاتها وعقد الاجتماعات تباعا خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة التوصيات والاستماع إلى مختلف الآراء حول آليات تطوير وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.


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