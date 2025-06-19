اسبوع من الحرب .. العالم يحبس أنفاسه وترامب يفكر بضرب فوردو النووية

وطنا اليوم:مع دخول الحرب بين إسرائيل وإيران يومها السابع، وسط ترقب العالم أجمع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشاركة في هذه الحرب أم لا، يعقد ترامب اليوم الخميس اجتماعا ثالثا في “غرفة العمليات”.

وسيتلقى الرئيس الأميركي إحاطة استخباراتية أخرى من فريق مستشاريه في غرفة العمليات حول الخيارات والمخاطر أيضا.

مطلع الأسبوع

أفادت بلومبرج نيوز يوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولين أمريكيين كبارا يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال الأيام المقبلة.

وأشار التقرير، نقلا عن المصادر، إلى أن الوضع لا يزال يتطور وقد يتغير.

وذكرت بعض المصادر، وفقا لبلومبرج، أنه توجد خطط محتملة لشن ضربة خلال مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن ترامب طالب بمعرفة مدى نجاح خطة الهجوم على “فوردو” باستخدام القنابل العملاقة الخارقة للتحصينات.

وأوضح الموقع أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أميركي قوله: “أعتقد أن ترامب ليس مقتنعا بعد بضرب إيران”.

وذكر موقع “أكسيوس” أن مساعدي ترامب أخبروه بمقدرة أميركا على اختراق منشأة فوردو في حال قصفها.

بالتزامن، واصلت إسرائيل ضرباتها اليوم على مناطق مختلفة في إيران، منها العاصمة طهران فضلا عن أصفهان والبرز. فيما حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل آراك للماء الثقيل، داعية إلى إخلاء المنطقة.

وجاء التحذير في منشور عبر منصة إكس، تضمن صورة أقمار اصطناعية للمفاعل الذي يقع على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب طهران محاطة بدائرة حمراء، على غرار التحذيرات التي سبقت ضربات جوية سابقة.