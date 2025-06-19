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مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت بالضفة

5 ساعات ago
مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت بالضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ94 لاستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بالقطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 من جنود الاحتلال قتلوا في غزة خلال أسبوع.
وأفادت مصادر طبية بمستشفيي شهداء الأقصى والعودة بأن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.
في الوقت ذاته، حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن مستشفيات القطاع تغرق في الظلام، وأن المياه توشك على النفاد، وسيارات الإسعاف عاجزة عن نقل المصابين.
كما دعت الأمم المتحدة قوات الاحتلال للتوقف عن استخدامها للقوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء في غزة.
وفي الضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية للعدو شمال الضفة.
وفيما استمرت عمليات الاقتحام للمدن والقرى وهدم البيوت، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية تنفيذ هدم جماعي لمنازل فلسطينيين بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة.


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