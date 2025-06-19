قفزة نوعية جديدة: الجامعه الأردنية في المرتبة 324 عالمياً حسب تصنيف QS 2026″كيو اس

بقلم د. مصطفى محمد عيروط

​معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعه الاردنيه يقول : نُهدي هذا التقدّم إلى الوطن وقيادته ونعتزُّ بما يحققه الأردنيون من إنجازات معرفية تنافسية”

وبهذا الانجاز التاريخي الجامعه الاردنيه الذي تحقق بهمة إدارتها وأسرتها يعتبر إنجاز اردني نعتز به ونفتخر في ظل قيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم فالجامعه الاردنيه نجحت في التحديث أكاديميا وبحثيا وبنى تحتية وخدمات وتفاعلا مع المجتمع وفي قيادة التأثير عالميا

رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور نذير عبيدات نموذج للقيادي الإداري الناجح الذي يعمل على مدار الساعه وكل وقته وفريقه وأسرة الجامعه للانجاز والتطوير والتحديث

فأصبحت اليوم الجامعه الاردنيه على مقياس كيو اس ٣٢٤ وهو إنجاز تاريخي بكل معنى الكلمه وسمعه وأثر عالمي كبير

الاردن قصة إنجاز ونجاح وأمن واستقرار بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.