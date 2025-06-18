وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

وطنا اليوم:في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وحرصاً على سلامة وراحة ضيوف المملكة، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق آلية جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل مع السياح المتأثرين بظروف السفر الاستثنائية كإلغاء او تأجيل رحلاتهم، وذلك لضمان تقديم المساعدة المناسبة عند الحاجة.

وتتيح هذه الآلية للزوار التواصل المباشر مع الوزارة لعرض احتياجاتهم، سواء كانت تتعلق بتعديل أو إلغاء خطط السفر، أو طلب الدعم اللوجستي، أو الإبلاغ عن أي طارئ يواجههم أثناء إقامتهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأردن ما زال يتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، وأن المواقع السياحية في جميع أنحاء المملكة تعمل كالمعتاد.

وشددت على أن هذه الآلية تأتي في سياق المساندة والحرص على راحة الزوار وإظهار التزام المملكة برعاية ضيوفها.

ودعت الوزارة جميع السياح المتأثرين والراغبين في الاستفادة من هذه الألية مؤكدة أن فرقها، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، على استعداد تام لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين على مدار الساعة.