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السعايدة: تنسيق حكومي لاستدامة الكهرباء ومراقبة إشعاعية مستمرة

25 ثانية ago
السعايدة: تنسيق حكومي لاستدامة الكهرباء ومراقبة إشعاعية مستمرة

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، استقرار وأمان النظام الكهربائي في المملكة، رغم توقف إمدادات الغاز الطبيعي بسبب التصعيد الإقليمي الراهن، مشيرًا إلى تفعيل خطط الطوارئ لضمان استدامة التزويد بالكهرباء باستخدام الوقود البديل.
وأشار السعايدة الأربعاء، إلى أن مخزون الوقود البديل في محطات التوليد يكفي لمدة 20 يومًا، مع استمرار تزويد الخزانات لتعويض أي نقص، مما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.
وأوضح أن الهيئة تراقب يوميًا مخزون المشتقات النفطية لدى الشركات التسويقية ومحطات المحروقات في جميع أنحاء المملكة.
وأكد أننا لدينا محطات رصد إشعاعي هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في رصد الإشعاع البيئي، حيث تمتلك المملكة منظومة متطورة تضم 20 محطة رصد إشعاعي ثابتة منتشرة في جميع المحافظات، ومحطتين متحركتين، مرتبطة مباشرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن جميع قراءات الرصد تشير إلى استقرار مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية، بفضل عمل مركز المراقبة والتحكم على مدار الساعة، مع جاهزية الفرق الفنية للتدخل الميداني في حال رصد أي تغيرات.
وأشار إلى أن الهيئة، بتوجيه من وزير الطاقة والثروة المعدنية، تعتمد خطط طوارئ سنوية يتم تحديثها باستمرار بناءً على الدروس المستفادة، بالتعاون مع الشركات المرخصة، لضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات طارئة، مما يعزز أمن الطاقة في المملكة.


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