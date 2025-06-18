144 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 144 شهيدا (بينهم 4 شهداء انتشال)، و 560 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,637 شهيدا و 129,880 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (5,334 شهيد، 17,839 إصابة)

الى ذلك ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن النظام الصحي في قطاع غزة بوضع حرج و45 ‎%‎ من المستلزمات الأساسية للأدوية قد نفدت، وتوقعات بنفاد نحو ربع الكمية المتبقية خلال الأسابيع الـ6 المقبلة