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خامنئي: إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وعلى واشنطن أن تعلم أننا لن نستسلم

دقيقة واحدة ago
خامنئي: إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وعلى واشنطن أن تعلم أننا لن نستسلم

وطنا اليوم:أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن طهران مدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب، وذلك بعد تهديدات أميركية باغتياله ودعوات إسرائيلية للإيرانيين لإسقاط النظام.
وقال خامنئي إن إيران لن تقبل أن يفرض عليها سلاما أو حربا، وتوجه إلى الولايات المتحدة قائلا ” عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أي هجوم أميركي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها”.
وشدد على أن الشعب الإيراني يقف صامدا في وجه الحرب المفروضة عليه، متابعا أن بلاده لن تقبل أي يفرض عليها سلاما أو حربا.
ولفت إلى أن الشعب الإيراني لن يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت.
وفي إشارة إلى التهديدات الأميركية، قال “أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران يعرفون أن الإيرانيين لا يستجيبون على نحو جيد للغة التهديد”.
وأضاف خامنئي أن “إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها”، وفق وصفه.
وحذر المرشد الإيراني إسرائيل قائلا إنها ارتكبت خطأ فادحا بالهجوم على إيران، مشددا على أن تل أبيب “ستلقى جزاء عملها”.
وفي وقت سابق اليوم، حذر سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني من أن بلاده ستبدأ بالرد على الولايات المتحدة إذا توصلت إلى استنتاج مفاده أن “أميركا متورطة بشكل مباشر في الهجمات على طهران”.
كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للجزيرة على أن المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة، قائلا “إسرائيل تريد فرض حرب لا نهائية على المنطقة”.
وأمس الثلاثاء، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا مباشرا باغتيال خامنئي، قائلا إنه “هدف سهل ونعرف أين يختبئ ولا نريد القضاء عليه في الوقت الحالي على الأقل”، طالبا استسلاما غير مشروط من إيران، مضيفا أن الصبر الأميركي بدأ ينفد.
وبأعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة، حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشعب الإيراني ضد نظام بلاده، مدعيا أنهم أمام “فرصة للتخلص منه”.
وفي خطاب متلفز، قال نتنياهو “معركتنا ليست مع الشعب الإيراني، بل مع النظام الإسلامي الذي يضطهدكم ويفقر بلادكم”.


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