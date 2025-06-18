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ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في موقف مثير للجدل

58 ثانية ago
ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في موقف مثير للجدل

وطنا اليوم:أشعل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأعقاب ما رصدته الكاميرا من حركة قام بها مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني.
ويظهر الرئيس الفرنسي في مقطع الفيديو المتداول وهو يهمس بشيء في إذن ملوني الأمر الذي أشعل تفاعلا كذلك ردة فعلها حيث ظهرت وقد أشخصت النظر إلى ماكرون ما أشعل تكهنات بين النشطاء وتساؤلات حيال ما قد قاله الرئيس الفرنسي لترد عليه بهذه النظرة.
لقطة ماكرون وملوني أتت خلال جلسة عمل خلال قمة مجموعة السبع أو ما يُعرف بـ”G7″ في فندق بومروي كاناناسكيس بمنطقة ماونتن لودج في كاناناسكيس بألبرتا في كندا، الاثنين.
ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت أوضحت، الثلاثاء، إن “ما يحدث في الشرق الأوسط” كان السبب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع التي تعقد في كندا، مضيفة بتدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا): “الرئيس ترامب قضى يوما رائعا في قمة مجموعة السبع، حتى أنه وقّع اتفاقية تجارية رئيسية مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر، لقد أُنجز الكثير، ولكن بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول”.


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