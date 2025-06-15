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الكهرباء الوطنية : جاهزون للتعامل مع أي طارئ بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان

10 ثواني ago
الكهرباء الوطنية : جاهزون للتعامل مع أي طارئ بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان

وطنا اليوم:قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، إن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية جاهزة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبين البطاينة في تصريحات إن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية كاف مدة لا تقل عن 20 يوما، حتى مع توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار البطاينة، إلى وجود بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز “مؤقتا”، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية، وفي حال حدوث أي ظرف طارئ، يمكن رفع هذا المخزون من سلاسل التزويد المختلفة.
وتواصل إسرائيل وإيران، لليوم الثالث، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن “لا حدود” في الرد على إسرائيل بعدما “تجاوزت كل الخطوط الحمر”، وشنت بالفعل موجات عدة بمئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على مواقع في إيران التي ترد بضربات صاروخية على الأراضي المحتلة.


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