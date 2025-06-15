الغريق لا يخشى البلل ؟؟

بقلم المهندس مدحت الخطيب

بعد سنوات من حرب الوكالة باسمها لم تعُد إيران تقاتل في الظل وخرجت في اليومين الماضيين لتقول نحن هنا ولدينا ما يمكن أن يُقال

فبعد انكسار عمودها الفقري في لبنان ومقتل أكبر أذرعها في المنطقة، حسن نصر الله على يد الكيان الغاصب، لم تعد حرب الوكالة مجدية بالنسبة لها…

اليوم دخلت إيران مواجهة مباشرة قد تطول مع «دويلة الكيان»، فبعد سلسلة من الضربات المؤلمة التي تلقتها خلال اليومين الماضيين، ضُربت فيها بصواريخ لم تجرح الأرض فقط، بل طعنت كبرياءها العسكري والعلمي وهددت مشروعها النووي برمته…

خلال السنوات الماضية، وبوتيرة متسارعة، اغتيل كبار قادة الحرس الثوري، واستُهدفت رموز برنامجها النووي في عمليات نوعية وصادمة، لطالما نفذتها إسرائيل دون تبنٍ رسمي.. أما اليوم، فقد تغير المشهد تمامًا، فأصبح الهجوم معلنًا، بلا أقنعة، وبلا تردد من قبل إسرائيل… الأخطر من ذلك هو ما كُشف من اختراق استخباراتي عميق، يُشير إلى أن الهدف لم يعد تعطيل قدرات، بل إذلال العمق الإيراني، وربما التمهيد لتغيير النظام نفسه…

لقد اغتيل قاسم سليماني الرجل الاقوى في إيران بعد المرشد، وقتل محسن فخري زاده، وعشرات من ضباط الصف الأول، وكل ردود الفعل الإيرانية بقيت دون سقف التوقعات، أما اليوم، ومع تصاعد حجم الضربات واختراق السيادة الإيرانية مجددًا، فإن طهران تقف بين خيارين لا ثالث لهما أما: الانكماش… أو الانفجار…

ومع تراكم الإهانات وتناقص البدائل، لا يبدو أن إيران ستبتلع الألم بصمت هذه المرة، لأجل ذلك صبت جام غضبها على تل أبيب يوم أمس وحولت احياءها الى خراب ودمار لم تشهده دويلة الكيان من قبل باعتراف قادتها.

بالإضافة إلى الهجوم الصاروخي هنالك ورقة باتت تُلوَّح بها إيران علنًا وهي مضيق هرمز

وهو ليس معبرًا مائيًا فقط، بل شريان الطاقة العالمي، تمرّ عبره 20% من إمدادات النفط. وإذا ما قررت طهران خنقه، فإن الأسواق ستحترق، وسيتحول الخليج والعالم إلى برميل بارود مشتعِل.

إيران تقول للعالم الآن إذا استُهدف قادتنا، وسُفكت سيادتنا، فلن نقف متفرجين

لقد اعتاد العالم على ضبط النفس الإيراني، لكن القادم قد يكون أكثر وحشية… وأكثر كسرًا لكل القواعد.

اليوم الرسالة واضحة

«إذا كان أمننا مستباحًا، فلن ينعم أحد بالأمان. وإن حوصرنا، فسنحاصر العالم معنا»

لم يعد مضيق هرمز مجرد تهديد عابر في خطاب سياسي، بل أصبح صاعق تفجير، بيد دولة غاضبة، محاصَرة، لم يعد لديها ما تخسره…

م مدحت الخطيب

الدستور

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