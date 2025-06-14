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الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

28 ثانية ago
الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

الملك: الهجوم الإسرائيلي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران وسيزيد من عدم الاستقرار في الإقليم

الملك: الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الملك يجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.

وطنا اليوم – ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.

وشدد جلالته على أن الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.

كما أكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة.

ووجه جلالته، رئيس الوزراء وزير الدفاع جعفر حسان إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وشدد جلالة الملك على ضرورة مواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، ومدير الأمن العام عبيدﷲ المعايطة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


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