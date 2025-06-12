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زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً

16 ثانية ago
زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً

وطنا اليوم:استمراراً لنهجها في تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتشجيع موظفيها على تبني أسلوب حياة صحي، نظّمت شركة زين الأردن بطولة البادل لموظفيها، والتي أقيمت على ملاعب “40 Love Padel” في منطقة الظهير بالعاصمة عمّان، بمشاركة 30 فريقاً من مختلف أقسام الشركة.
وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات الرياضية الدورية التي تعمل زين على تنظيمها لموظفيها على مدار العام، وتشمل رياضات مختلفة مثل كرة القدم، والبادل، وكرة السلة، بهدف تعزيز روح الفريق والتواصل بين الموظفين خارج إطار العمل الرسمي، حيث حصل على المركز الأول كل من عبد المجيد العدوان وشادي درويش، والمركز الثاني عبدالله الجعبري وأحمد العطار، فيما حاز محمد خليفة وهاشم الخطيب على المركز الثالث.
وتشهد هذه الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الموظفين، حيث تتيح لهم فرصة للتنافس الودي وممارسة الرياضة، ضمن أجواء مليئة بالحماس والإيجابية، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الإنتاجية والصحة النفسية والجسدية، حيث تحرص زين من خلال تنظيم هذه الفعاليات على توفير بيئة عمل متكاملة لموظفيها، لا تقتصر على الجانب المهني فقط، بل تشمل الجانب الاجتماعي والترفيهي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.


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