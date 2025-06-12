سوريا تُحدد موعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتبارًا من السبت المقبل.

وأكدت الهيئة جاهزية كوادرها وكافة المرافق الخدمية في المعبر، داعية المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة العبور.

ويُعدّ معبر البوكمال الحدودي من المعابر الاستراتيجية التي تربط بين سوريا والعراق، ويشكّل نقطة عبور رئيسية للتبادل التجاري وحركة المسافرين بين البلدين.

وكان المعبر قد تعرّض للإغلاق عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة والعمليات العسكرية التي شهدها ريف دير الزور من الجانب السوري ومحافظة الأنبار من الجانب العراقي.

ويمثّل إعادة افتتاح المعبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دمشق وبغداد، ويُتوقع أن يسهم في تسهيل حركة نقل البضائع، وتنشيط الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل في المناطق الحدودية، إضافة إلى تخفيف الضغط عن معابر أخرى.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تأهيل البنى التحتية للمعابر البرية، وتفعيل التواصل الإقليمي، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون مع الدول المجاورة