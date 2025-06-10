مدير الأمن العام يوعز بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير ويشيد بالجهود المبذولة لمباراة المنتخبين الوطني والعراقي الشقيق

**مدير الأمن العام يوعز بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير، ويشيد بالجهود المبذولة

**أمن الملاعب مبكراً في مواقعهم لتأمين مباراة المنتخبين الوطني، والعراقي الشقيق.

** خطة شاملة لتوفير أفضل الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية وتسهيل دخول الجماهير بأجواء آمنة.

** اجراءات تنظيمية منذ الوصول لمحيط الملعب، وعدم دخول من لم يحصل على تذاكر مسبقاً، في ظل نفاذ جميع التذاكر بناء على الحجوزات الالكترونية المسبقة

** التعاون مع رقباء السير، وركن المركبات في أماكن بعيدة، وونرجو من مستخدمي الطرق الميحيطة قبيل المباراة ايجاد طرق بديلة تجنباً للازدحام.

**الروح الرياضية والالتزام عنوان جماهيرنا الوفية، والتي ستتعاون لمنع أي خروج عن الروح الرياضية في المدرجات أو على مواقع التواصل.

**تواجد الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع القيادات والمديريات المعنية لمساعدة الجماهير وإرشادهم والتواصل معهم.

#الامن_العام #الأردن