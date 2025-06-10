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مدير الأمن العام يوعز بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير ويشيد بالجهود المبذولة لمباراة المنتخبين الوطني والعراقي الشقيق

17 ثانية ago
مدير الأمن العام يوعز بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير ويشيد بالجهود المبذولة لمباراة المنتخبين الوطني والعراقي الشقيق

**مدير الأمن العام يوعز بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة والخدمات للجماهير، ويشيد بالجهود المبذولة

**أمن الملاعب مبكراً في مواقعهم لتأمين مباراة المنتخبين الوطني، والعراقي الشقيق.

** خطة شاملة لتوفير أفضل الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية وتسهيل دخول الجماهير بأجواء آمنة.

** اجراءات تنظيمية منذ الوصول لمحيط الملعب، وعدم دخول من لم يحصل على تذاكر مسبقاً، في ظل نفاذ جميع التذاكر بناء على الحجوزات الالكترونية المسبقة

** التعاون مع رقباء السير، وركن المركبات في أماكن بعيدة، وونرجو من مستخدمي الطرق الميحيطة قبيل المباراة ايجاد طرق بديلة تجنباً للازدحام.

**الروح الرياضية والالتزام عنوان جماهيرنا الوفية، والتي ستتعاون لمنع أي خروج عن الروح الرياضية في المدرجات أو على مواقع التواصل.

**تواجد الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع القيادات والمديريات المعنية لمساعدة الجماهير وإرشادهم والتواصل معهم.

#الامن_العام #الأردن


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