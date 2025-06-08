بتنظيم من وزارة السياحة..المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية وثقافية بعيد الأضحى

وطنا اليوم _

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، اليوم السبت، أمسيات فنية وثقافية مميزة في المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في المواقع الأثرية والتاريخية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة سياحية متكاملة خلال موسم العيد، تجمع بين الترفيه والفن والثقافة في مواقع تمتزج فيها روح التاريخ بفرح الحاضر

وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي خلال الحفل، أهمية إقامة هذه الفعاليات في المواقع السياحية والأثرية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز الارتباط الوجداني للمواطنين والزوار بهذه الأماكن التي تمثل عمق الهوية الوطنية، كما تعكس رسالة الأردن في صون تراثه الثقافي وتحويله إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة.

وقال “إن المدرج الروماني وغيره من المواقع الأثرية ليست مجرد شواهد على الماضي، بل هي منصات حية للتعبير الفني والثقافي، ومثل هذه الفعاليات تفتح المجال أمام الجمهور لاكتشافها من زوايا جديدة، وتدعم الاقتصاد السياحي المحلي بالتوازي مع الحفاظ على التراث”.

واستضاف المدرج الروماني أمسيات فنية مميزة، بدأت من مساء اليوم، حيث قدمت فرقتا “فرسان البادية” و”تعاليل” فقرات غنائية تراثية، تبعها أمسية شعرية ألقتها الشاعرة ليالي العموش، ثم قدم الفنان سعد أبو تايه حفلاً غنائيًا يعكس أجواء الفرح والاحتفال.

وتتواصل في المدرج الروماني، مساء غداً الأحد 8 حزيران 2025 ثالث أيام عيد الاضحى المبارك، العروض الفنية المتنوعة، بمشاركة فرقة “أوسكار” الاستعراضية، إضافة إلى فقرات غنائية يقدّمها الفنانون رامي شفيق، توفيق الدلو، ورغد حجازي، في أجواء عائلية مفتوحة أمام الجمهور.

ويقع المدرج الروماني في وسط العاصمة عمان، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي في عهد الامبراطور أنطونيوس بيوس.

ويتألّف مخطط المدرّج الأساسي من ثلاث طبقات نصف دائرية تتسع لـحوالي 6 آلاف متفرج، وقد استخدم للعروض المسرحية والغنائية والرياضية، ويمتاز بهندسته الفريدة الخاصة بالنظام الصوتي.

وستقام سلسلة من الفعاليات، تتضمن امسيات فنية وثقافية وحفلات غنائية اليوم السبت، في كل من منطقة أم الجمال بمحافظة المفرق، ومركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة معان، وفعاليات يوم الأحد في ساحة قلعة الكرك، وفي ساحة المطل بقرية أم قيس بمحافظة اربد، وحفل بساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط،