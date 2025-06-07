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مكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية في ثاني أيام التشريق

28 ثانية ago
مكة المكرمة تسجل 44 درجة مئوية في ثاني أيام التشريق

وطنا اليوم:شهدت المشاعر المقدسة والمدينة المنورة هذا اليوم أجواء شديدة الحرارة، تزامناً مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يُواصل فيه الحجاج أداء مناسكهم، ومن أبرزها رمي الجمرات في مشعر منى.
ووفقاً لآخر القراءات الجوية، فقد سُجّلت درجات حرارة مرتفعة في عموم المشاعر المقدسة، حيث بلغت في عرفات حوالي 46 درجة مئوية، فيما سُجّلت 44 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة، ومنى، ومزدلفة. كما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 44 درجة مئوية.
ويأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تأثُّر المنطقة بامتداد كتل هوائية حارة وجافة، في ظل أجواء صيفية حارة ومرهقة للحجاج مع طبيعة الأنشطة البدنية التي تتطلبها المناسك.

توصيات هامة للحجاج:
يُنصح الحجاج بتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة والبعد عن الأماكن المكشوفة قدر الإمكان.
ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنّب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.
استخدام المظلات الشمسية، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.


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