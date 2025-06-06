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الحجاج يُجرون أكثر من 18 مليون مكالمة في يوم عرفة

28 ثانية ago
الحجاج يُجرون أكثر من 18 مليون مكالمة في يوم عرفة

وطنا اليوم:كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عرفة التاسع من ذي الحجة 1446هـ، عدد مكالمات 18.3 مليون مكالمة، منها (15.9) مليون مكالمة محلية، و(2.4) مليون مكالمة دولية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن وسيط سرعة الإنترنت المتنقل بلغت (288) ميجابت/ثانية، بزيادة (15%) عن نفس اليوم في العام الماضي، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (1278) ميجابايت، متجاوزا (29) معدل الاستهلاك العالمي.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.


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