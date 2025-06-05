الملك يهنئ النشامى بتأهلهم التاريخي إلى نهائيات كأس العال

وطنا اليوم _عمّان – 5 حزيران 2025 – هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، أبناء وبنات الشعب الأردني، بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي مستحق ويعكس الأداء المشرف الذي قدمه النشامى.

وقال جلالته في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم. هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوماً وكوادر نعتز ونفخر بهم”.

وخصّ جلالته جمهور النشامى الوفي بالشكر، واصفاً إياهم بأنهم “كانوا وسيبقون على العهد”، مؤكداً دورهم الكبير في دعم المنتخب ومساندته في مشواره نحو العالمية.

ويأتي هذا التأهل في لحظة تاريخية للكرة الأردنية، ويعدّ ثمرة للجهود المتواصلة من الجهاز الفني واللاعبين والداعمين كافة.