اورنج تحتفل بيوم البيئة العالمي والذكرى السنوية الأولى لإطلاق منصة “Orange Engage for Change”

وطنا اليوم:تأكيداً من أورنج الأردن على التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية، واحتفالاً بيوم البيئة العالمي والذكرى السنوية الأولى لإطلاق منصة “Orange Engage for Change”، نفّذ موظفو الشركة مبادرة لزراعة الأشجار في حديقة مركز بيانات أورنج في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء حيث عرف موقعه سابقاً بمحطة البقعة للأقمار الصناعية.

وشهدت المبادرة حضور كل من السفير الفرنسي في الأردن، أليكسي لوكوور غرانميزون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورنج، المهندس چاك استشينبرويتش، والرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، المهندس جيروم هاينك، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور.

وتُجسّد هذه الخطوة جهود أورنج الأردن المستمرة في مجال الاستدامة، وحرصها على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً.

https://we.tl/t-C1xGfKGQUn