البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله

وللشعب الأردني، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. سائلين المولى عز وجل أن يعيده على جلالته وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية والأردن وشعبه بالخير والرفعة واليُمن والبركات في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يسبغ على أمتنا الأمن والاستقرار والتقدم.