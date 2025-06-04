السلامي: مواجهتنا مع عُمان مهمة وليست حاسمة ونحن جاهزون

وطنا اليوم:قال مدرب المنتخب الوطني، جمال سلامي، إن الوضع الحالي للمنتخب جيد، مضيفًا أنه يواجه خصما قويا.

وأكد سلامي، خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب النشامى أمام نظيره العُماني في مسقط، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، أن لاعبي المنتخب جاهزون لتحقيق الحلم.

وأضاف السلامي، أنه من المتوقع أن يكون الطقس يوم المباراة أكثر رطوبة، مشيرا إلى أن اللاعبين جاهزون للعب في الظروف الجوية كافة.

وبين أن معظم اللاعبين أدّوا مباريات في كل الظروف والوضعيات القريبة من طقس سلطنة عُمان، وقادرون على تجاوز هذه المسألة.

وأوضح أن غياب قائد الفريق، إحسان حداد بسبب الإصابة، سيؤثر بشكل كبير؛ لكنه قال إن لدى الفريق تشكيلة فيها لاعبين طموحين قادرين على تعويض غياب حداد.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني، علي علوان، أهمية المباراة، مشيرا إلى أنها ستكون أمام “منتخب كبير”، وتتطلب تركيزا عاليا وجهوزية كاملة من جميع اللاعبين.

وقال علوان: “المباراة مهمة أمام منتخب كبير، والجميع يقدّر حجم هذه المواجهة، ونحن جاهزون لها بشكل كامل”، مضيفا: “نأمل أن نحقق ما هو مطلوب منا، وأن نظهر بالمستوى الذي يليق بطموحاتنا وجماهيرنا”.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام نظيره العماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس على ستاد مجمع قابوس الدولي، في العاصمة العمانية مسقط.

تضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.

وكان وفد النشامى وصل مساء الأحد إلى مسقط، عقب المعسكر التدريبي الذي أقامه بمدينة الدمام السعودية.

ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء الـ10 من حزيران الحالي على ستاد عمّان الدولي.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.