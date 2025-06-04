رئيس جامعة البترا يفتتح معرض رواية ويوم كلية العمارة والتصميم العلمي

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، افتتاح كلية العمارة والتصميم بالجامعة معرضها السنوي لأعمال الطلبة بعنوان “رواية” ويومها العلمي للعام 2025. حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترا للتعليم المهندس خالد عريم والأستاذ الدكتور الياس بيضون من الجامعة الامريكية في بيروت و عميد العمارة والتصميم الدكتور عامر الجو خدار وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأكاديميين ومهندسين ومصممين وطلبة.

قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في كلمته الافتتاحية، معتبرا “معرض رواية” إبداعا طلابيا متميزا، قائلا: “رواية من الإبداع رسمتموها وأفرحتنا وأثلجت صدورنا”. وأشاد عبد الرحيم بتميز طلبة كلية العمارة والتصميم، مشيرا إلى أن أربعين بالمئة من الإبداعات المكرمة في مؤتمر جامعة البترا للإبداع والاختراع والبحث العلمي الثالث كانت من الكلية، قائلا: “هذا لم يأت من فراغ، بل بسبب وجود أساتذة مبدعين وطلبة شغوفين في تخصصاتهم”.

أكد عبد الرحيم اعتزاز الجامعة بتحقيق كلية العمارة والتصميم لتصنيف “INSPIRELI” “إنسبيرلي” العالمي لجودة مشاريع التخرج، وحصولها على أفضل مئة جامعة على مستوى العالم حيث وضعت المنظمة جامعة البترا في المرتبة 40 عالميًا من بين 1320 جامعة، وفي المرتبة 4 على مستوى قارة آسيا.

وعبر عن الطموح بأن تكون الكلية الأولى في الأردن في مجال العمارة والتصميم. موضحا أن عوامل التميز في الكلية تشمل البنية التحتية، وسرعة اتخاذ القرارات الداعمة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى الأساتذة المبدعين والطلاب الشغوفين بتخصصاتهم. دعيًا أسرة الكلية إلى مواكبة التطورات في التخصص، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

قال عميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر الجوخدار، إن اختيار موضوع الفعالية يهدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات البحثية والتصميمية وعرض نخبة من نتاجات الطلبة تروي قصة مسيرتهم الأكاديمية. مضيفا أن الكلية تسعى باستمرار نحو التميز عبر تطوير بنيتها التحتية وبرامجها الأكاديمية لتقود مجالي التصميم الذكي والعمارة المستدامة، وتعزيز التدريب العملي والتعاون البحثي الدولي.

قالت مقررة لجنة “معرض رواية” في الكلية، الدكتورة لما أبو حسان، إن “معرض رواية” يمثل حكاية الكلية الممتدة على مدار أربعة وثلاثين عاما من الإبداع، تجسدت في جوائز عالمية وإقليمية ومحلية حصدها مبدعون من جامعة البترا من أساتذة وخريجين وطلبة، حيث فاز ما يزيد عن تسعة وسبعين منهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

استعرض الدكتور أسامة نعيم برنامج اليوم العلمي الذي تضمن جلسات نقاشية وورش عمل شارك فيها متخصصون من جامعات أردنية وعربية وبريطانية، منهم الدكتور سامر السياري من جامعة بيروت العربية، والدكتور فادي شيا من جامعة سالفورد في بريطانيا، والمهندسة روان المجذوب والدكتورة مرام الطويل من الجامعة الألمانية الأردنية، بالإضافة إلى الدكتور شذا ملحيس والدكتورة لما أبو حسان والدكتور عمرو ياغي من جامعة البترا.

شهدت مراسم افتتاح الفعالية تقديم الجوخدار هدية تذكارية لعبد الرحيم، كما سلم رئيس الجامعة شهادات تقدير للجهات الداعمة والمتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة التنظيمية.