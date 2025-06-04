بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

إجابة على أسئلة متكرّرة لمتقاعدين؛ لا زيادة إعالة لراتب الاعتلال.!

4 يونيو 2025
إجابة على أسئلة متكرّرة لمتقاعدين؛ لا زيادة إعالة لراتب الاعتلال.!

كتب الخبير موسى الصبيحي

رسائل كثيرة وصلتني يسأل أصحابها عما إذا كان صاحب راتب الاعتلال يستحق زيادة إعالة تُضاف إلى راتبه كما هو الحال بالنسبة لصاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر.؟

طبعاً المقصود بزيادة الإعالة (Dependency Allowance) هي الزيادة التي تُضاف إلى راتب التقاعد عن ثلاثة معالين من ذوي صاحب راتب التقاعد.

وقد سبق أن أوضحت في منشور قبل عدة أشهر أن زيادة الإعالة مُستحَقَّة فقط لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، فيما الأنواع الأخرى من رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال غير مستحقة لهذه الزيادة.

وللتوضيح أكثر فيما يخص السؤال المطروح أعلاه، فإن صاحب راتب اعتلال العحز الكلي الدائم يستحق زيادة مختلفة تُسمّى بزيادة الإعانة (Assistance Allowance) في حال ثبت أنه بحاجة إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، ويجب أن يثبت ذلك بتقارير طبية وبقرار صادر عن اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان، وزيادة الإعانة هي بنسبة (25%) من الراتب الفعلي وبما لا يزيد على الحد الأدنى المعتمد للأجور.

وسأقدم لاحقاً وجهة نظري في موضوع منح صاحب راتب الاعتلال زيادة إعالة أسوةً بأصحاب رواتب الشيخوخة والمبكر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

22:27

6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

21:38

الهوية الوطنية تبدأ من العقل… رسالة سمو ولي العهد للأردنيين

21:28

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية كلاين: “البوتاس العربية” لاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي

21:19

العقيد محمد زهير العابد… مبارك الترفيع والثقة الملكية

20:47

تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

20:34

ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة

20:26

من غسل الصحون إلى قيادة إنستغرام.. حكاية آدم موسيري الملهمة

20:18

التنمية : ضبط 916 متسولا ومتسولة في أيار الماضي

20:10

توقيف أشخاص أطلقوا هتافات مظللة ومسيئة بحق الدولة في مسيرات بوسط البلد

19:48

مدير الأمن العام يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

19:45

تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد

وفيات
وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله