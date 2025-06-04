إجابة على أسئلة متكرّرة لمتقاعدين؛ لا زيادة إعالة لراتب الاعتلال.!

كتب الخبير موسى الصبيحي

رسائل كثيرة وصلتني يسأل أصحابها عما إذا كان صاحب راتب الاعتلال يستحق زيادة إعالة تُضاف إلى راتبه كما هو الحال بالنسبة لصاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر.؟

طبعاً المقصود بزيادة الإعالة (Dependency Allowance) هي الزيادة التي تُضاف إلى راتب التقاعد عن ثلاثة معالين من ذوي صاحب راتب التقاعد.

وقد سبق أن أوضحت في منشور قبل عدة أشهر أن زيادة الإعالة مُستحَقَّة فقط لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، فيما الأنواع الأخرى من رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال غير مستحقة لهذه الزيادة.

وللتوضيح أكثر فيما يخص السؤال المطروح أعلاه، فإن صاحب راتب اعتلال العحز الكلي الدائم يستحق زيادة مختلفة تُسمّى بزيادة الإعانة (Assistance Allowance) في حال ثبت أنه بحاجة إلى من يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، ويجب أن يثبت ذلك بتقارير طبية وبقرار صادر عن اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان، وزيادة الإعانة هي بنسبة (25%) من الراتب الفعلي وبما لا يزيد على الحد الأدنى المعتمد للأجور.

وسأقدم لاحقاً وجهة نظري في موضوع منح صاحب راتب الاعتلال زيادة إعالة أسوةً بأصحاب رواتب الشيخوخة والمبكر.