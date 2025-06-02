شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله

وطنا اليوم- نعى آل التل وأقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدهم الحاج طه ” مصطفى وهبي” التل (أبو آمن) ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين.

والمرحوم زوج السيدة هدى أبو نوار (ام آمن) ، وشقيق دولة الشهيد وصفي التل ، وشقيق كل من معالي الدكتور سعيد والفاضلة وصفيه والمرحومين د. معين ومريود وعبد الله وصايل وعلياء.

وسيشيع جثمانه الطاهر يوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025 بعد صلاة الظهر من مسجد د. محمد خلف التل إلى مقبرة آل التل في المقابر الإسلامية.

تقبل التعازي للرجال أيام الثلاثاء والأربعاء في ديوان آل التل ويوم الخميس في عمان في ديوان أهالي الكرك / دابوق وللنساء في عمان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في ديوان أهالي الكرك / دابوق من ٤-١٠ مساءاً

أنا لله وانا اليه راجعون