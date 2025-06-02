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انسحاب متسارع للقوات الأمريكية من قاعدتين عسكريتين في دير الزور

2 يونيو 2025
انسحاب متسارع للقوات الأمريكية من قاعدتين عسكريتين في دير الزور

وطنا اليوم:أفاد المرصد السوري بأن القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية انسحابا مفاجئا من قاعدتين عسكريتين بارزتين في ريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد بدأت عملية الانسحاب بشكل تدريجي في 18 مايو الماضي قبل أن تتسارع خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أمريكية تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران “التحالف الدولي”.
وتعد القاعدة الأمريكية في حقل العمر أكبرها في سوريا، وقد تعرضت القاعدتان للاستهداف مرات عدة العامين الفائتين.
في أعقاب الانسحاب، تمركزت قوات “الكوماندوس” التابعة لقسد في المواقع التي أخلتها القوات الأمريكية، بينما أكدت مصادر المرصد السوري أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمر في حال وجود حملات أمنية أو أهداف لتنظيم “الدولة الإسلامية” على أن يتم دعمها من قبل التحالف الدولي انطلاقا من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، حيث لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بوجودها.
ويعد الانسحاب الحالي من أبرز التحركات العسكرية الأمريكية في شمال شرق سوريا.


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