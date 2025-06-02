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تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى

2 يونيو 2025
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين خلال فترة عيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات عمل جسر الملك حسين، وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج، بهدف تسهيل حركة المسافرين وضمان انسيابية العبور خلال هذه الفترة.
وأوضحت الإدارة، أن التعديل يشمل القادمين والمغادرين عبر الجسر، وفقاً للجدول الزمني المرفق الذي يبين مواعيد العمل خلال فترة العيد.
وأكدت أن العمل على الجسر سيعود إلى طبيعته اعتباراً من الأحد 15 حزيران، حيث ستبدأ حركة المسافرين كالمعتاد من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.
ودعت إدارة أمن الجسور، جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة ومتابعة أي تحديثات عبر القنوات الرسمية، حرصاً على سلامتهم وتسهيل إجراءات سفرهم.


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