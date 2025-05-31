أورنج الأردن تُمكّن جيل المستقبل عبر مبادرة الذكاء الاصطناعي في نسختها الرابعة

وطنا اليوم _رعت أورنج الأردن النسخة الرابعة من مبادرة “AI-Ability” التي أقيمت على مدار يومين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (PSUT)، بهدف تمكين الشباب للعصر الرقمي وتعزيز مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

شملت المبادرة هذا العام فعاليتين رئيسيتين: هاكاثون AI Sparksالذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول إبداعية ملموسة، وورشة عمل “الذكاء الاصطناعي من حولنا 2025” التي تعقد بشكل متكرر لتعريف طلبة الجامعات الوطنية بمبادئ الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتطبيقاته المختلفة.

خلال المحاضرات التفاعلية وورش العمل والأنشطة العملية، استكشف المشاركون دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، واكتسبوا المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة به، بما في ذلك كيفية تطوير أنظمته وإنشاء نماذج أولية بسيطة لتنفيذ مهام متنوعة.

وأكدت أورنج الأردن على أهمية رعاية مثل هذه المبادرات الإبداعية التي من شأنها “تطوير خبرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي في الأردن والعالم. وعبّرت الشركة عن التزامها الدائم بدعم الشباب وتمكينهم من امتلاك المهارات اللازمة للمنافسة في عصر التكنولوجيا المتسارع.

كما تم خلال هذه الفعالية تكريم الفرق الفائزة في عدة مجالات، حيث فاز فريق زكريا جهاد الفطافطة وحسن محمد مبارك، بجائزة أفضل فكرة في المجال المالي، بعد تقديمهم تطبيق Spendly AI App الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وعلم النفس السلوكي لتحليل العادات الشرائية للأفراد.

وفاز فريق رولا ياسر أصليط ولين فارس عتوم، بجائزة أفضل فكرة في مجال البيئة والمياه والطاقة، وذلك عن فكرة تطبيق AirQualityAI الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستوى جودة الهواء بناءًا على بيانات مناخية ومؤشرات التلوث.

وفي مجال التعليم، فقد حصل فريق محمد عدي القضاة ومحمد بكر عنانزة، على جائزة أفضل فكرة، وذلك عن تطبيق KeepRemind الذي يحوّل وقت استخدام الهاتف إلى فرص تعليمية عبر تذكيرات مبسطة من المنهج تظهر أثناء الاستخدام.

أما جائزة أفضل نموذج أولي فكانت من نصيب فريق محمد أويس الأحمر وقصي عصام الربيحات، الذين قدموا نموذجاً أولياً لتطبيقSkillora AI الذي يساهم في سد الفجوة بين مهارات الأفراد واحتياجات سوق العمل المستقبلية من خلال تحليل البيانات الضخمة.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة “AI-Ability” حققت نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية بإشراك أكثر من 1000 طالب من جميع محافظات المملكة، مما يؤكد دورها في تطوير ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى الشباب الأردني.

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نبذة عن Orange الأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.

نبذة عنOrange

تعتبر Orange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 40.3 مليار يورو في 2024 وبعدد موظفين يصل إلى 127,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 291 مليون زبون حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و22 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتم تحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاء دمج الأنشطة فيها).

تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيث توظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA.

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