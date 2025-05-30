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أوتشا : غزة تتغذى بـ التنقيط والجوع يقترب من مستويات كارثية

دقيقة واحدة ago
Islam Abu Taeima, a 40-year-old mother of five, left, and a boy look for some food on a pile of garbage in Gaza City, Sunday, May 25, 2025.(AP Photo/Jehad Alshrafi)

وطنا اليوم:انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، القيود المفروضة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا تلك العملية بأنها تجري “كالتنقيط” في منطقة تقترب من “مستويات كارثية من الجوع”.
جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ينس ليركه، متحدث المكتب الأممي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمدينة جنيف السويسرية، انتقد خلالها الممارسات الإسرائيلية تجاه مقدمي الإغاثة للفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.
وقال ليركه، إن إيصال المساعدات إلى غزة “لا يزال مقيدًا بشدة”، لافتًا إلى أن القطاع “يتم تغذيته بالتنقيط، بينما هو على شفا جوع كارثي”.
وأشار إلى أنه رغم السماح بدخول ما يقرب من 900 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الأيام العشرة الماضية، إلا أنه لم يتم تفريغ سوى محتويات 600 شاحنة فقط.
وبين، أن حجم المساعدات التي تم توزيعها “أقل” مما تحمله الشاحنات الـ600، مرجعًا السبب إلى ما اعتبره “إخفاقات تشغيلية”.
وأوضح، أن الطرق التي تحددها السلطات الإسرائيلية لمقدمي الإغاثة والشاحنات “غالبًا ما تكون مزدحمة وغير آمنة”، مشيرًا إلى وجود تأخيرات كبيرة في الموافقات التي يحتاجونها لممارسة عملهم الإغاثي.
وانتقد ليركه أيضا “سيطرة إسرائيل على جهود الإغاثة”، موضحًا أن “الحصار والتحكم الزمني للعملية الإغاثية مفروضان من قبل طرف في النزاع، القوة المحتلة، إسرائيل في غزة”.
ووفقا للمتحدث الأممي، فإن عشرات الآلاف من شاحنات المواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة جاهزة لدخول قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تسمح لها بذلك.


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