الأمير فيصل يشيد بجهوزية التنظيم لمنافسات رالي الأردن

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، اليوم الجمعة مجريات اليوم الثاني من منافسات رالي الأردن، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب رالي الأردن الوطني، والمقام في منطقة البحر الميت بمشاركة 28 سائقاً وملاحاً.

واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه بها الأمراء سارة وعبدالله ومحمد أبناء فيصل، على التجهيزات الفنية والتنظيمية لمراحل الرالي.

كما تفقد منطقة الصيانة الخاصة بالمتسابقين، إذ أعرب عن ارتياحه لمستوى المشاركة وحجم المنافسة، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المتسابقين.

وأكد سمو الأمير فيصل أهمية رالي الأردن في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة، بما يعكس السمعة المتميزة التي يحظى بها الأردن في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية.